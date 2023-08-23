Рада ухвалила закон про адміністративний устрій Криму

Рада внесла зміни до закону про адміністративний устрій Криму, ухваливши 23 серпня відповідний законопроект.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк, передає НСН.

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим” (№9548).

За словами нардепа, ухвалення документа підтримали 309 депутатів.

Законопроект має на меті створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України в Криму після майже десятиріччя тимчасової окупації відповідного регіону та повноцінної інтеграції Кримського півострова в систему публічного урядування держави-агресора.

Що це означає

Тепер в дію будуть введені рішення, які Верховна рада ухвалила у 2016-2020 роках щодо декомунізації назв населених пунктів та запровадження нового районного поділу Криму. Раніше планувалось, що такі рішення реалізують після деокупації Криму.

Також уряду буде дозволено визначити території та адміністративні центри територіальних громад у Криму без розробки перспективних планів.

Кабінет міністрів України має протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Криму, а протягом трьох місяців – створити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроект про особливості поновлення публічної влади у Криму після його деокупації.

За що ще проголосував парламент

“Також парламент проголосував заяву про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення АР Крим та міста Севастополя”, йдеться у повідомленні.

Нардеп привів текст із заяви:

“Міжнародна Кримська платформа має стати майданчиком не лише для сприяння деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України, а й для гарантування безпеки в Азово-Чорноморському регіоні в цілому”.

Кримська платформа

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Києві триває третій саміт Кримської платформи. Її метою є актуалізація питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Ініціативу було створено Україною ще 2021 року, коли пройшов установчий саміт.

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