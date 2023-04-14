За периметром ЗАЕС нещодавно сталося два вибухи наземних мін. У МАГАТЕ відреагували 12 квітня

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

За його словами, в районі Запорізької атомної електростанції регулярно тривають обстріли, що підкреслює крайню необхідність укладення угоди про захист ЗАЕС під час війни.

Вибухи біля ЗАЕС – як відреагували у МАГАТЕ

Гроссі додав, що поруч із самою Запорізькою АЕС, за огорожею її периметра, сталися два вибухи наземних мін: перший – 8 квітня, а другий – через чотири дні (12 квітня, – ред.). Він додав, що не відразу стало зрозуміло, що стало причиною вибухів.

“Ми живемо в позиковий час, коли йдеться про ядерну безпеку і безпеку на Запорізькій атомній електростанції. Якщо ми не вживемо заходів щодо захисту станції, то рано чи пізно наше везіння закінчиться, що може призвести до серйозних наслідків для здоров’я людей і навколишнього середовища”, – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Як відомо, біля четвертого енергоблока на Запорізької АЕС вибухнула російська міна. Окупанти визнали вибух свого боєприпасу та намагалися замісти сліди.

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