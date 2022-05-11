Україна

Волонтерский штаб “Українська команда” безоплатно надає юридичну допомогу постраждалим від війни

Дата
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Волонтерський штаб «УКРАЇНСЬКА КОМАНДА» розпочав новий проект. Штаб безоплатно надає юридичну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від війни

Допомогу надають людям, котрі постраждали внаслідок бойових дій, малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю, особам пенсійного віку, самотнім матерям і батькам.

Про це повідомила представниця “Української команди” Анна Рибченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті litsa.com.ua

Волонтерский штаб “Українська команда” безоплатно надає юридичну допомогу постраждалим від війни

Правова допомога надається громадянам у таких сферах:

  • фіксація знищеного/пошкодженого майна;
  • документування фактів мародерства, розкрадання, грабежів майна;
  • отримання адресної фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам;
  • загальноюридична консультація;
  • пенсійні консультації;
  • консультації з питань оформлення документів (заміни в разі втрати або пошкодження), видачі дублікатів (повторній видачі) тощо.

Команда юристів працює дистанційно, зокрема, надаючи консультації телефоном, електронною поштою та через Telegram.

“Звертайтесь і передавайте контакти тим, хто цього потребує! Для повноцінного запуску проєкту в Дніпрі, нам потрібні ще юристи! Телефонуйте +380 67 640 1330“, – йдеться у повідомленні.

В Україні з’явився універсальний довідник контактів і установ, що надають допомогу під час війни

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