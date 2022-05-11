Волонтерский штаб “Українська команда” безоплатно надає юридичну допомогу постраждалим від війни

Волонтерський штаб «УКРАЇНСЬКА КОМАНДА» розпочав новий проект. Штаб безоплатно надає юридичну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від війни

Допомогу надають людям, котрі постраждали внаслідок бойових дій, малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю, особам пенсійного віку, самотнім матерям і батькам.

Про це повідомила представниця “Української команди” Анна Рибченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті litsa.com.ua

Правова допомога надається громадянам у таких сферах:

фіксація знищеного/пошкодженого майна;

документування фактів мародерства, розкрадання, грабежів майна;

отримання адресної фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам;

загальноюридична консультація;

пенсійні консультації;

консультації з питань оформлення документів (заміни в разі втрати або пошкодження), видачі дублікатів (повторній видачі) тощо.

Команда юристів працює дистанційно, зокрема, надаючи консультації телефоном, електронною поштою та через Telegram.

“Звертайтесь і передавайте контакти тим, хто цього потребує! Для повноцінного запуску проєкту в Дніпрі, нам потрібні ще юристи! Телефонуйте +380 67 640 1330“, – йдеться у повідомленні.

В Україні з’явився універсальний довідник контактів і установ, що надають допомогу під час війни

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