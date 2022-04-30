В Україні з’явився універсальний довідник контактів і установ, що надають допомогу під час війни

В Україні створено довідник контактів організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу
У довіднику є номери телефонів, посилання на веб-сторінки та соціальні мережі організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу, вказано графік роботи та сферу діяльності. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.
У цьому довіднику є інформація:
- Про евакуацію
- Про освіту дітей
- Про медичну допомогу
- Про гуманітарну допомогу та допомогу в аварійних ситуаціях
- Про правову допомогу
- Про захист прав
- Про те, як вирішити соціальні питання
- Про протидію насильству
- Про протидію торгівлі людьми
- Де отримати психологічну допомогу
- Про пошуки притулку та житла
- Про пошук військовополонених та загиблих військовослужбовців
Також зібрано всі контакти обласних військово-цивільних адміністрацій про телефони “гарячих ліній” та контакти для надання допомоги евакуйованим та переміщеним особам.
Завантажити або зберегти довідник з усіма необхідними контактами можна за посиланням.
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