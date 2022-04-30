Україна

В Україні з’явився універсальний довідник контактів і установ, що надають допомогу під час війни

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универсальный справочник контактов на время войны
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В Україні створено довідник контактів організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу

У довіднику є номери телефонів, посилання на веб-сторінки та соціальні мережі організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу, вказано графік роботи та сферу діяльності. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

В Україні з’явився універсальний довідник контактів і установ, що надають допомогу під час війни

У цьому довіднику є інформація:

  • Про евакуацію
  • Про освіту дітей
  • Про медичну допомогу
  • Про гуманітарну допомогу та допомогу в аварійних ситуаціях
  • Про правову допомогу
  • Про захист прав
  • Про те, як вирішити соціальні питання
  • Про протидію насильству
  • Про протидію торгівлі людьми
  • Де отримати психологічну допомогу
  • Про пошуки притулку та житла
  • Про пошук військовополонених та загиблих військовослужбовців

Також зібрано всі контакти обласних військово-цивільних адміністрацій про телефони “гарячих ліній” та контакти для надання допомоги евакуйованим та переміщеним особам.

Завантажити або зберегти довідник з усіма необхідними контактами можна за посиланням.

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