В Україні з’явився універсальний довідник контактів і установ, що надають допомогу під час війни

В Україні створено довідник контактів організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу

У довіднику є номери телефонів, посилання на веб-сторінки та соціальні мережі організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу, вказано графік роботи та сферу діяльності. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

У цьому довіднику є інформація:

Про евакуацію

Про освіту дітей

Про медичну допомогу

Про гуманітарну допомогу та допомогу в аварійних ситуаціях

Про правову допомогу

Про захист прав

Про те, як вирішити соціальні питання

Про протидію насильству

Про протидію торгівлі людьми

Де отримати психологічну допомогу

Про пошуки притулку та житла

Про пошук військовополонених та загиблих військовослужбовців

Також зібрано всі контакти обласних військово-цивільних адміністрацій про телефони “гарячих ліній” та контакти для надання допомоги евакуйованим та переміщеним особам.

Завантажити або зберегти довідник з усіма необхідними контактами можна за посиланням.

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