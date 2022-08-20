Володимир Зеленський зробив заяву щодо ситуації на ЗАЕС – це літо може стати найтрагічнішим

Володимир Зеленський зробив заяву щодо ситуації на ЗАЕС, також він розповів, що ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії на Запорізьку атомну електростанцію

Якщо Росія продовжить ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, це літо може стати одним з найтрагічніших в історії Європи. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

За словами очільника держави, українські дипломати, партнери, а також представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку АЕС.

Зеленський зауважив, що саме з цієї місії може початись відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.

«Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо в жодній інструкції на жодній атомній станції світу не перебачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень», – сказав президент.

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