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Генеральний секретар ООН зробив важливу заяву щодо ситуаціїї на Запорізькій АЕС

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Антоніу Гуттеріш, Генсек ООН, закликав проявити здоровий глузд і не вживати жодних дій, які можуть завдати шкоди Запорізькій АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш оприлюднив заяву щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це написав у Телеграм-каналі міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає NNS

Генеральний секретар ООН зробив важливу заяву щодо ситуаціїї на Запорізькій АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш

«Я закликаю всіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум, не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку та захищеність найбільшої в Європі атомної станції», – зазначається у повідомленні.

«На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходила інформація про нові вкрай тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи».

«ЗАЕС не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території».

«Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій, будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків. Не тільки найближчої до станції місцевості, а й регіону та за його межами. Це абсолютно неприйнятно!» – заявив Генсек ООН.

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