Генеральний секретар ООН зробив важливу заяву щодо ситуаціїї на Запорізькій АЕС

Антоніу Гуттеріш, Генсек ООН, закликав проявити здоровий глузд і не вживати жодних дій, які можуть завдати шкоди Запорізькій АЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш оприлюднив заяву щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.
Про це написав у Телеграм-каналі міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає NNS
«Я закликаю всіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум, не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку та захищеність найбільшої в Європі атомної станції», – зазначається у повідомленні.
«На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходила інформація про нові вкрай тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи».
«ЗАЕС не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території».
«Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій, будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків. Не тільки найближчої до станції місцевості, а й регіону та за його межами. Це абсолютно неприйнятно!» – заявив Генсек ООН.
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