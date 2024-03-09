Ексголовнокомандувача ЗСУ генерала Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію. ВЛК признала Залужного непридатним до служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби

Про це повідомляють джерела ZN.UA, передає НСН.

Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський.

ВЛК признала Залужного непридатним до служби в армії

За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон – редакції невідомо.

Кількотижнева затримка з рішенням питання повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента; відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні Генерала з військової служби — міністр оборони своїм наказом, чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України.

З одного боку, відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни, до того ж на вкрай напруженому її етапі, – річ несвоєчасна. З іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони, без належної ділянки відповідальності й впливу на ситуацію в армії – теж не має сенсу.

Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць.

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