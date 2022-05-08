Висока небезпека ракетних ударів 8 та 9 травня – правила поведінки при обстрілах

8 травня та 9 травня в Україні зберігається висока небезпека ракетних ударів російськими окупантами. У поліції закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та нагадали правила поведінки при обстрілах

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає NNS , посилаючись на Парламент.ua

Окупанти готують провокації та обстріли 8-9 травня, – зазначається в повідомленні. Українців закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог та негайно слідувати до укриттів.

Для тих, хто не має змоги слідувати до укриття, нагадали про правило двох стін та двох виходів:

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга захищатиме від уламків стін, віконного скла тощо. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій.

Підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані з двома і більше виходами, і це безпечно.

Відомо, що 9 травня у багатьох окупованих рашистами містах українці збираються провести мирні мітинги.

Зокрема, 9 травня об 11:00 на акції вийдуть мешканці Херсона, Мелітополя, Бердянська, Енергодара, Нової Каховки. Учасники мітингів зібралися показати окупантам, що вони знаходяться на українській землі.

Загроза ракетних атак 8 та 9 травня: як уберегтися від небезпеки

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