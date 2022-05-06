Загроза ракетних атак 8 та 9 травня: як уберегтися від небезпеки

Загроза ракетних атак 8 та 9 травня в Україні визначається як висока. Радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, як уберегтися від небезпеки в ці дні, передає NNS, посилаючись на УНІАН.

Вадим Денисенко зазначив, що правоохоронні органи будуть працювати в ці дні в посиленому спеціальному режимі.

Він звернувся до українців.

“Перш за все, хотів би нагадати всім, що Київська область, Чернігівська область, на всіх територіях, де був ворог, категорично заборонено будь-які відвідування лісів, будь-які лісопосадки, шашлики і т.д. Ні в якому разі цього не робіть!”, – сказав радник міністра внутрішніх справ, наголосивши, що на цих територіях залишається мінна небезпека.

Зазначимо, що заборона на відвідування лісів, а також берегових ліній діє не тільки на тих територіях, де був ворог, а і на багатьох інших.

Другий важливий момент, зі слів Денисенка, 8 і 9 травня вкрай важливо уникати скупчень людей, зокрема, не проводити масових заходів та не відвідувати кладовища на поминальні дні.

“Важливо, щоб не було масових заходів, думаю, що в меріях це прекрасно розуміють. В деяких регіонах припадають на ці дні так звані поминальні дні, тому велике прохання до всіх – уникати будь-яких масових заходів для того, щоб не давати можливості ворогові розуміти, що є скупчення людей. Ми всі пам’ятаємо, що було на вокзалі в Краматорську”, – сказав Денисенко.

Також Денисенко побажав всім зберігати здоров’я. “І останнє, що хочеться побажати всім, – це тримати здоров’я. В даному випадку це дуже важливо”, – акцентував він.

Зі свого боку, аби убезпечити громадян, влада на місцях теж вживає певних заходів. Так, наприклад, у Запоріжжі вводять комендантську годину на 9 травня. Можливо, аналогічне рішення приймуть по всій Україні, проте поки що таких офіційних повідомлень не було. А влада Івано-Франківська попросила мешканців за можливості виїхати з міста у небезпечні дні.

Мешканців всіх регіонів просять, як мінімум, не ігнорувати повітряну тривогу.

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