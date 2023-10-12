Військовослужбовці Нацгвардіїі вивели з ладу вежу радіозв’язку російських військ на півдні

Військовослужбовці Національної гвардії України пошкодили та вивели з ладу вежу радіозв’язку військ російської армії

Про це повідомила 11 бригада імені Михайла Грушевського Нацгвардії, передає НСН.

Як видно з відео, вежу уразив дрон-камікадзе. Це результат роботи аеророзвідників бригади.

Військовослужбовці Нацгвардіїі вивели з ладу вежу радіозв’язку арміє РФ

Зазначимо, що 11 бригада імені Михайла Грушевського входить до Південного територіального об’єднання. Бійці виконують бойові завдання на південному фронті.

Ситуація на півдні

Сили оборони України наступати на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби, 11 жовтня, вдалося покращити тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

Також ЗСУ стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. А на Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу: знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах російських окупантів.

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