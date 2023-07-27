Відпустка військовому за сімейними обставинами – умови та кількість днів відпочинку

Відпустка військовому за сімейними обставинами надається, якщо для цього є поважна причина. Протягом року можна взяти таку відпустку тривалістю не більш як на 10 днів

Коли та на яку тривалість військовому можуть надати відпустку за сімейними обставинами, розповіли у пресслужбі ЛОТЦК та СП. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Причини для відпустки за сімейними обставинами

1. За сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення до 10 календарних днів – у разі укладання військовослужбовцям шлюбу.

2. До 7 днів без урахування часу, необхідного для проїзду на місце проведення відпустки та назад – у разі тяжкого стану здоров’я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якого військовослужбовець перебував на вихованні.

Відпустка військовому за сімейними обставинами – умови та кількість днів

3. До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів (рідних).

4. До 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад – у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім’ю військовослужбовців або кревних рідних чи шлюбу.

5. До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця у сім’ї необхідна – надається за рішенням командира (начальника) військової частини та надається один раз протягом календарного року.

6. За сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення не більше 10 днів у особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, в особливий період під час дії воєнного стану без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2 діб в один кінець.

Відпустка військовому – як оформити

Написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини.

Додати до рапорту документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами – медична довідка, свідоцтво про народження чи смерть.

Ще новини України: Воєнний стан в Україні – чи має право роботодавець відмовити у відпустці під час війни