Відключення світла в Україні – де зняти готівку з картки, якщо не працюють банкомати

Регулярні відключення світла можуть створити деякі проблеми із зняттям грошових коштів з картки. Де зняти готівку, якщо не працюють банкомати
Про те, як зняти готівку з картки, коли банкомати не працюють розповідає НСН
Торговельні мережі
В першу чергу, необхідно пам’ятати про те, що зняти готівку з картки можна прямісінько на касі супермаркету, аптеки, чи АЗС під час оплати покупки. Відповідна послуга доступна в нижче перерахованих торговельних мережах:
- “АТБ”;
- “Varus”;
- “Фора”;
- “Сім23”;
- “Сільпо”;
- “Аврора”;
- АЗК “ОККО”;
- АЗС “WOG”;
Після оплати товару карткою – попередьте касира про бажання зняти готівку. Підтвердження операції потребуватиме PIN-коду вашої картки.
Де зняти готівку, якщо не працюють банкомати
АТ “Укрпошта”
Перерахувати кошти з картки для отримання готівки можна й у відділені “Укрпошти”. Також можна скористатись послугою “З карти додому”. При виборі програми листоноша принесе переказ за вказаною адресою й передасть в руки отримувача протягом двох робочих днів. Для отримання коштів необхідно пред’явити листоноші власний паспорт
POS-термінали “Укрпошти”
Власники платіжних карток, або ж засобів з підтримкою технології NFC мають можливість отримати готівку у поштових відділеннях через POS-термінали. За одну операцію можна зняти від 50 до 15 тисяч гривень. Комісія становить 2%.
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