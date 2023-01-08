в Україні затверджено новий порядок виходу на дострокову пенсію

У червні матері важкохворих дітей отримали право на дострокову пенсію. В кінці минулого року така можливість з’явилась у ще однієї категорії осіб. Про кого йдеться

На дострокову пенсію можуть вийти громадяни, які не можуть виконувати свою робочі обов’язки у зв’язку зі станом здоров’я.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1449, повідомляє НСН

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Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів, що містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров’я, а саме:

довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;

повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);

медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

На підставі одного з цих документів роботодавець зобов’язаний перевести працівника за його згодою на іншу роботу — тимчасово чи без обмеження строку або скласти акт про відсутність вакансій.

Якщо працівник відмовився від переведення, роботодавець має отримати від профспілки згоду на звільнення.

В свою чергу, особа, яку звільнено на такій підставі і яка має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, має право звернутися за заявою про призначення пенсії, якщо таке звільнення відбулося не раніше ніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку.

До заяви додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.

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