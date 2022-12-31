В Україні затверджено новий порядок військового обліку призовників – деталі

Під час засідання 30 грудня Кабінет міністрів затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Як проходитиме призов на службу в Україні

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, розповідає НСН

“Затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, — написав посадовець на своєму Telegram-каналі..

За його словами, відповідно до нових правил облік здійснюватиметься у співпраці із Нацагентством з питань державної служби та Держстатом.

“Порядком, серед іншого, передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України”, — пояснив Мельничук.

Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників

Також затверджений порядок удосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку.

Що відомо про призов в Україні

18 жовтня Верховна рада підтримала законопроект щодо призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Згідно з текстом проєкту закону № 8109, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Крім цього, призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

При цьому 20 грудня начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що мобілізація в Україні трохи знизилася за темпами, порівняно з початком повномасштабного вторгнення. При цьому її посилення після Нового року не планують.

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