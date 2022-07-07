В Україні з’явиться ряд нових штрафів, які діятимуть лише на період воєнного стану

Під час воєнного стану правила дещо змінюються. З’являється більше обмежень і ряд нових штрафів за порушення – за що каратимуть українців

Під час війни діє більше обмежень, наприклад, та ж комендантська година, чи заборона на відеозйомку та фотофіксацію на вулиці. Спочатку людей просто попереджали, чого робити не можна. Казали, за що може бути навіть кримінальна відповідальність, як, наприклад, публікація в мережу фото з пересуванням військової техніки тощо. Зараз, за порушення передбачатимуться і штрафи. Суми різні, причин через які можна отримати штраф теж багато.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

Новий законопроєкт вже перебуває на розгляді у Верховній Раді

Відповідний законопроєкт №7356 ще у травні внесли до Верховної Ради і наразі він перебуває під розглядом. Згідно з цим проєктом, українців можуть штрафувати за наступне:

1. Порушення комендантської години — штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 510 гривень. Повторне правопорушення карається сумою від 850 до 1700 грн. Якщо є спеціальний пропуск або дозвіл на пересування у нічний час доби, то штрафу не буде.

2. Порушення режиму світломаскування. За це передбачатиметься штраф у розмірі від 170 до 340 грн. Якщо порушником виявиться посадовець, то сума становитиме 425-850 грн.

Як додають в Уряді, комендантська година це не дурниці, і не примхи влади. Це необхідна міра, яка дозволяє краще забезпечити безпеку громадян в умовах воєнного стану.

Нові штрафи передбачено й для деяких підприємців

Мова про магазини, які продають тютюнові вироби. З 1 липня до цієї категорії вносять і пристрої для нагрівання тютюну, тобто GLO, IQOS і тому подібне. Всі законодавчі заборони, як стосуються сигарет тепер відносяться й до цих девайсів. Продавцям потрібно мати це на увазі.

Робота у нічний час в умовах воєнного стану – кого з працівників можна залучати