Робота у нічний час в умовах воєнного стану – кого з працівників можна залучати

В період війни не всі обмеження КЗпП діють. Робота у нічний час – які категорії можуть залучатися до роботи і від кого потрібна згода

Під час війни дозволяється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. Але такі працівники можуть бути залучені до роботи в нічний час лише після отримання їх згоди.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті news.dtkt.ua.

Нормою статті на період воєнного стану знімаються обмеження статті 55 КЗпП, відповідно до яких забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176).

При цьому вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, можуть бути залучені до роботи в нічний час лише після отримання їх згоди.

Згода на залучення до роботи в нічний час вимагається також і для особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

Відповідно до частин першої, другої статті 54 КЗпП при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51).

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Вищезгадані обмеження на період воєнного стану не застосовуються.

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