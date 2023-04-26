В Україні виявлено небезпечну кукурудзу для приготування попкорну – що відомо

В Україну завезли небезпечну кукурудзу для приготування попкорну. Справа в тому, що у продукті виявлено хлорпірифос
Про небезпечний товар з Іспанії повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Одеської області, інформує НСН.
Звідки взялася небезпечна кукурудза
До Головного управління надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 25 квітня №2023.2025 щодо виявлення небезпечну кукурудзу.ь В ній виявили хлорпірифос.
Кукурудза з Іспанії для попкорну експортувалась від виробника Liven SA, Barcelona.
В Україні одержувач товару – ТОВ “Фоззі Комерц” (вул.Гоголівська 1А, 07408).
У відомстві просять операторів ринку при виявленні зазначеного вантажу повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, тел.: (048) 716-13-01.
Чим небезпечний хлорпіріфос
Важливо знати, що хлорпірифос застосовують як контактний інсектицид широкого спектра дії. В організм речовина може потрапити через органи дихання, покриви шкіри.
Симптоми отруєння хлорпірифосом через органи дихання:
- Кров’янисті виділення з носа.
- Нежить та кашель.
- Дискомфорт у грудях.
А при попаданні в організм людини через шкірні покриви спостерігається локалізоване потовиділення та мимовільне скорочення м’язів.
Якщо препарат потрапить у вічі, це може викликати біль, кровотечу, лакримацію, помутніння в очах.
Вплив хлорпірифосу на здоров’я людини залежить від кількості речовини, кратності й тривалості її дії.
При всіх шляхах впливу на організм людини інші системні токсичні ефекти можуть розвиватися протягом 12 годин і проявлятися блідістю шкіряних покривів, пітливістю, нудотою, блюванням, діареєю, спазмами черевної порожнини, головним болем, запамороченням, очима.
Як впливає хлорпірифос на центральну нервову систему:
- проявляється некогерентністю,
- порушенням мови,
- рефлексів,
- слабкістю,
- втомою,
- скороченням м’язів,
- тремором та паралічем кінцівок та дихальних м’язів.
У важких випадках може виникати мимовільна дефекація або сечовиділення, порушення психічного стану, аритмія, непритомність, конвульсії та кома.
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