В Україні впровадили єдину електронну систему обліку дошкільнят та школярів – подробиці

Кабінет міністрів впровадив єдину електронну систему обліку дошкільнят та школярів. Це спростить ведення шкільної документації, пов’язаної із обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, інформує НСН.

“Відтепер буде існувати єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. На відміну від того, як це було раніше, коли облік проводили окремо у кожній територіальній громаді та не було узагальненого бачення ситуації в межах всієї країни. Завдяки такій обліковій системі будуть автоматично зводитися статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням”, – йдеться у повідомленні.

В Україні впровадили єдину електронну систему обліку дошкільнят та школярів

Зазначається, що перехід до електронної форми ведення шкільної документації, пов’язаної із обліком дошкільнят та учнівства, дозволить розвантажити педагогічний персонал та адміністрації закладів освіти, у результаті чого вони зможуть надавати більше уваги виконанню безпосередніх обов’язків, а дітям більш якісні освітні послуги.

Як повідомлялося, у липні до центральної бази даних ПАК «АІКОМ» було під’єднано першу освітню інформаційну систему Eddy, що належить ТОВ «ЕДДІ Україна».

Інші сім освітніх інформаційних систем перебувають на стадії проходження процедури перевірки, у разі успішного завершення їх також буде підключено до АІКОМ.

Під’єднання освітніх систем до «АІКОМ» надасть можливість оптимізувати збір даних, уникаючи повторного їхнього подання в інших інформаційно-комунікаційних системах і на паперових формах.

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