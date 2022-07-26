В Україні стало складніше отримати посвідчення водія – які зміни відбулися

В Україні тепер отримати посвідчення водія стало складніше. З 24 липня в нашій країні набули чинності відповідні зміни

Зокрема, майбутньому водієві потрібно пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво (воно дійсно 1 рік), скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, щоб потім пройти практичне навчання.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Потім майбутній водій обирає автошколу для практичної підготовки та проходить там навчання. Після успішного складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі видається відповідне свідоцтво (воно дійсне 2 роки).

Після цього відбувається практичний іспит у сервісному центрі МВС. Якщо “учень” його успішно здає, то тоді йому, нарешті, видадуть посвідчення водія.

Нагадаємо, що під час військового стану в Україні спростили підготовку водіїв, а також відновлення втраченого посвідчення водія.

Так, наприклад, під час військового стану при відновленні посвідчення водія не потрібна медична довідка. Достатньо пред’явити паспорт та ідентифікаційний код (якщо він є).

В чому відмінність національного посвідчення водія від міжнародного