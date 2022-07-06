В чому відмінність національного посвідчення водія від міжнародного

Міністерство внутрішніх справ надає роз’яснення відмінності національного посвідчення водія від міжнародного

Національне посвідчення водія видається після успішного складання іспитів. Міжнародне — фактично є перекладом декількома мовами інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Auto24.

Чим відрізняється національне посвідчення водія від міжнародного

Обмінювати національне посвідчення водія потрібно лише тим, хто ма намір виїжджати за кордон, та їхнє водійське не відповідає міжнародній конвенції. Наприклад, не містить дату закінчення, терміну дії.

При цьому всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України і змінювати їх не потрібно. Але можна за бажанням.

Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки). У європейських країнах можна користуватись українськім національним посвідченням водія.

У країнах Євросоюзу визнали українські посвідчення водія