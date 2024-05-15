Тепер українських військових будуть годувати за новими правилами. Затверджено значні зміни в каталозі харчування захисників

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міністерство оборони України.

Чим тепер годуватимуть українських військових

Зазначається, що нововведення будуть сприяти покращенню якості харчування військовослужбовців. Так військове меню доповнили різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, більше не буде консервованих фруктів. Плануються тільки свіжі.

Українських військових будуть годувати за новими правилами – Міноборони

Також до деяких харчів є додаткові вимоги, наприклад:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси мають бути лише найвищої якості, тобто вищого гатунку.

рибу будуть поставляти без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

розширений перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Чого не буде в меню захисників

Відомо, що із каталогу прибрали деякі продукти: крупу саго, осетрину та спаржу. Тобто екзотичних продуктів планують позбавлятися.

Ці продукти, які замовляли вкрай рідко та через обмеження у сумі добової видачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

Директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова повідомила, що внесені зміни до каталогу сприятимуть покращенню якості харчування, яке отримують військові.

“Ми додали важливі позиції, які напряму впливають на смакові властивості страв. Водночас видалили деякі “екзотичні” позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата”, – сказала вона.

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