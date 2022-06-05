В Україні спекулянти будуть піддаватися жорстокому покаранню – до 5 років з конфіскацією

Необґрунтоване підвищення цін на соціально значущі товари, а також розкрадання товарів військового призначення і торгівля ними у воєнний час кримінально караються. В Україні підготували законопроект, за яким спекулянти будуть піддаватися жорсткому покаранню

Цей законопроект №7425 вже зареєстрований у Раді і незабаром його мають розглянути. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, цим законом буде передбачено жорстке покарання за спекуляцію соціально значущими продуктами. Йдеться про продукти, список яких затверджено урядом. До них відносяться: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана і вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушка куряча), молоко, вершкове масло, сметана, яйця, олія соняшникова, овочі з борщового набору.

Крім того, каратимуть спекулянтів, які штучно завищують ціни на пальне.

У законопроекті також йдеться про розкрадання та незаконний продаж предметів військового призначення. Зокрема, про військове екіпірування: бронежилети і пластини до них, шоломи та інші предмети військового призначення. Слід зазначити, що про продаж зброї тут не йдеться, а лише про військову амуніцію. Причому це стосується як тих предметів, які були закуплені для ЗСУ за рахунок держбюджету, так і гуманітарної допомоги, яка прийшла для української армії.

За значних масштабів правопорушення для винуватця буде передбачено штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів. Ці суми, зауважимо, не позамежні (від 51 до 85 тис. грн) проте може бути і жорсткіше покарання.

У деяких випадках винним можуть обмежити волю на строк до 4 років або позбавити їх волі на такий самий термін.

Якщо ж йтиметься про необґрунтоване завищення цін на соціально значущі товари або завищення тарифів, причому в умовах військового або надзвичайного стану, то тут однозначно передбачено позбавлення волі. Зокрема, якщо ціну товару завищать у 1,2 рази чи більше в порівнянні з тією, що визначена урядом, то спекулянта можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років. Крім того, йому загрожує повна конфіскація майна, а також після виходу на волю він не зможе обіймати певні посади протягом 3 років.

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