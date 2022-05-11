В Україні корупцію під час війни прирівняють до держради – яке покарання передбачено

В Україні вважатимуть корупцію під час війни держзрадою. Відповідно, покарання за корупційні діяння посилять

Корупціонер може поплатитися за свої гріхи 15-ма роками волі та усім, що нажив непосильною працею. А в особливо тяжких випадках позбавлення волі може бути довічним.

Такі заходи передбачено в законопроекті №7348, який зареєстровано у Верховній Раді. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Автори цього законопроекту зокрема вважають, що сьогодні корупціонери не менше шкодять Україні, ніж путінська армія, яка вторглася на нашу землю.

“Поки Збройні Сили України успішно відбивають атаки російських загарбників, Служба безпеки виловлює шпигунів, диверсантів і колаборантів, волонтери допомагають у постачанні гуманітарних та оборонних вантажів, поки весь український народ працює на перемогу, залишився останній фронт, де ворог не дрімає, — корупційний” — пишуть у пояснювальній записці до законопроекту.

Що пропонує законопроект?

Корупцію під час війни пропонують прирівняти до державної зради. Представників державної влади будь-якого рівня жорстко каратимуть за дорогі придбання, зроблені у воєнний час. Зокрема, переслідуватимуться законом працівники органів державної влади, які під час війни придбали дорогі активи. Якщо вартість цих придбань перевищує їхні законні доходи більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то за це каратимуть. Для ясності: 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 110 500 гривень. Дрібнішими сумами, очевидно, можна буде красти.

Законопроектом передбачено суворі покарання за корупцію під час війни

Зокрема, пропонується внести поправки до статті 111 Кримінального кодексу України щодо державної зради. Цими поправками прирівнюють корупцію під час війни до держзради.

Таким чином, представник влади, викритий у корупційних діяннях, може бути позбавлений волі на строк до 15 років з повною конфіскацією майна та з позбавленням права надалі обіймати посади, пов’язані з державним управлінням. А в особливо тяжких випадках корупціонера можуть позбавити волі довічно.

Табу на дорогі придбання для держслужбовців діятиме під час воєнного стану та ще рік після нього. Ймовірно, після скасування воєнного стану хабарники і казнокради зможуть з легким серцем повернутися до своїх улюблених занять.

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