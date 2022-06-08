В Україні пропонують ввести додатковий податок – кому та за що доведеться заплатити

Українцям хочуть поповнити податки під час війни ще одним. Нацбанк пропонує запровадити додатковий податок на некритичний імпорт

Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Під час війни надходження до бюджету України катастрофічно скоротилися. І, якби не допомога іноземних партнерів, наша країна, на жаль, не змогла б уже три з половиною місяці протистояти ворогові, навіть попри мужність українських військових. Проте перший шоковий період від війни вже минув, і Україні треба повертатися до звичних способів наповнення скарбниці. Насамперед – від податкових надходжень.

А вони дуже сильно скоротиться як через загальне скорочення працюючих підприємств (більш ніж удвічі), так і через запровадження низки податкових послаблень для бізнесу на початку війни. Нині влада потроху починає повертати колишні податки і збори. Зокрема, повертають ввізне мито на імпорт. Поки що безмитним залишили лише ввезення палива.

А тепер Нацбанк пропонує ввести ще один податок – додатковий податок для некритичного імпорту.

“Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту – і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом, – а також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту”, – розповів Гелетій.

На думку одного з топ-мнеджерів НБУ, це допоможе не лише наповненню бюджету, а й дозволить потримати вітчизняного виробника. Адже тягар від додаткового податку буде закладено в ціну імпортного товару, і таким чином аналогічний український товар буде дешевший за імпортний. Отже, в українських виробників буде більше шансів продати свій товар.

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