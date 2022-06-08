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В Україні пропонують ввести додатковий податок – кому та за що доведеться заплатити

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Українцям хочуть поповнити податки під час війни ще одним. Нацбанк пропонує запровадити додатковий податок на некритичний імпорт

Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Під час війни надходження до бюджету України катастрофічно скоротилися. І, якби не допомога іноземних партнерів, наша країна, на жаль, не змогла б уже три з половиною місяці протистояти ворогові, навіть попри мужність українських військових. Проте перший шоковий період від війни вже минув, і Україні треба повертатися до звичних способів наповнення скарбниці. Насамперед – від податкових надходжень.

В Україні пропонують ввести додатковий податок - кому та за що доведеться заплатити

А вони дуже сильно скоротиться як через загальне скорочення працюючих підприємств (більш ніж удвічі), так і через запровадження низки податкових послаблень для бізнесу на початку війни. Нині влада потроху починає повертати колишні податки і збори. Зокрема, повертають ввізне мито на імпорт. Поки що безмитним залишили лише ввезення палива.

А тепер Нацбанк пропонує ввести ще один податок – додатковий податок для некритичного імпорту.

“Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту – і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом, – а також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту”, – розповів Гелетій.

На думку одного з топ-мнеджерів НБУ, це допоможе не лише наповненню бюджету, а й дозволить потримати вітчизняного виробника. Адже тягар від додаткового податку буде закладено в ціну імпортного товару, і таким чином аналогічний український товар буде дешевший за імпортний. Отже, в українських виробників буде більше шансів продати свій товар.

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