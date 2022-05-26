Українцям після закінчення певного терміну доведеться сплачувати податки в ЄС: подробиці

Війна в Україні триває вже три місяці. Громадяни, які покинули країну у перші дні війни, вже понад 90 днів перебувають за кордоном. Після закінчення цього терміну багато біженців будуть змушені сплачувати податки в ЄС

Після закінчення певного терміну українці стануть законними податковими резидентами в тих країнах, в які вони переїхали. У деяких країнах ЄС цей термін становить 183 дні.

Це означає, що, перебуваючи стільки в країні, українці зобов’язані будуть сплачувати податки з усіх своїх доходів, навіть якщо вони продовжили працювати віддалено, надають будь-які послуги, або здають нерухомість в оренду в Україні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Незважаючи на те, що Україна має угоди з усіма країнами ЄС, що дозволяють уникнути подвійного оподаткування, якщо українець орендував нерухомість у європейській країні, віддав дітей до школи, влаштувався там на роботу, то, ймовірно, його змусять сплачувати податки. У Великій Британії, наприклад, чим більше зв’язків у вас із країною (житло, сім’я, робота тощо), тим менше днів потрібно для того, щоб стати податковим резидентом.

Якщо ви надаєте послуги фізично перебуваючи в іншій країні, ця країна може оподатковувати ваші підприємницькі доходи. Наприклад, низка українських ФОПів продовжила свою ІТ чи консультаційну діяльність за кордоном, сплачуючи український єдиний податок, але в іноземних країнах на ці послуги нараховуються інші податки, які там потрібно сплачувати.

Розміри податків у багатьох країнах ЄС вищі, ніж в Україні. У європейських країнах податки нараховуються за прогресивною шкалою – чим більший дохід, тим більший податок. Іноді вигідніше отримувати середню зарплату, ніж прагнути заробляти більше, адже після обчислення податків на руки працівник отримує плюс-мінус однакові суми.

Українцям доведеться заплатити податки за свої квартири: кого торкнеться