В Україні планують створити національну мережу зарядних станцій для електрокарів

В Україні через дефіцит палива збільшився інтерес до електрокарів. Через це планують створити мережу зарядних станцій для електрокарів

“Енергоатом” планує створити національну мережу зарядних станцій для автомобілів із електричною силовою установкою. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За попередньою інформацією, зарядні станції цієї нової української національної мережі матимуть потужність 90-150 кВ.

Коли почне працювати українська національна мережа зарядних станцій для електрокарів – поки що не відомо. Мабуть, навряд чи це відбудеться найближчим часом, тому що потрібно ще внести деякі відповідні зміни до чинного українського законодавства. Зокрема, має бути ухвалено закон про спрощення підключення електрозарядних станцій.

Глава “Енергоатому” Петро Котін підкреслив, що його компанія має достатньо ресурсів, щоб забезпечити українських водіїв доступною електроенергією та зручною зарядкою електромобілів у всіх областях нашої країни.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в Україні на фоні дефіциту бензину та дизельного палива, а також у зв’язку з високими цінами на паливо, зріс інтерес до електромобілів. Щоправда, з початку квітня та по початок травня 2022 року ввезли та безкоштовно розмитнили всього понад 700 електрокарів.

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