Україна

Поліція вирішила посилити контроль над дотриманням ПДР в Україні під час війни

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в Украине усиливают контроль за ПДД
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Патрульна поліція вирішила посилити контроль над дотриманням ПДР – після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато водіїв почали порушувати Правила дорожнього руху

Про це повідомив Олексій Білошицький, який є першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато водіїв почали порушувати ПДР, мабуть подумавши, що під час війни їх дотримуватися не потрібно.

Поліція вирішила посилити контроль над дотриманням ПДР в Україні

Білошицький наголосив, що поліція при виявленні водіїв, які нехтують ПДР, займатиме жорстку позицію та притягне до відповідальності всіх порушників, відповідно до чинного законодавства.

Тим часом у багатьох областях та містах нашої країни під час воєнного стану самостійно посилили контроль за водіями. Так, наприклад, у деяких областях вилучають для потреб ЗСУ та Сил територіальної оборони автомобілі у п’яних водіїв, а також у водіїв, які порушили комендантську годину.

У Дніпрі вилучають автомобілі у водіїв за агресивне водіння, за перевищення швидкісного режиму, а також з прямоточним глушником та іншими вихлопними системами без шумопоглинача.

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