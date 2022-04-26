Поліція вирішила посилити контроль над дотриманням ПДР в Україні під час війни

Патрульна поліція вирішила посилити контроль над дотриманням ПДР – після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато водіїв почали порушувати Правила дорожнього руху

Про це повідомив Олексій Білошицький, який є першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато водіїв почали порушувати ПДР, мабуть подумавши, що під час війни їх дотримуватися не потрібно.

Білошицький наголосив, що поліція при виявленні водіїв, які нехтують ПДР, займатиме жорстку позицію та притягне до відповідальності всіх порушників, відповідно до чинного законодавства.

Тим часом у багатьох областях та містах нашої країни під час воєнного стану самостійно посилили контроль за водіями. Так, наприклад, у деяких областях вилучають для потреб ЗСУ та Сил територіальної оборони автомобілі у п’яних водіїв, а також у водіїв, які порушили комендантську годину.

У Дніпрі вилучають автомобілі у водіїв за агресивне водіння, за перевищення швидкісного режиму, а також з прямоточним глушником та іншими вихлопними системами без шумопоглинача.

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