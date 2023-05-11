В Україні оновили ціни на молочну продукцію – що подорожчало найбільше

В супермаркетах України змінилися ціни на молочну продукцію. Стало відомо, що подорожчало найбільше

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Станом на 11 травня, ультрапастеризоване питне молоко тривалого зберігання коштує в середньому 46,13 грн/л, що 70 копійок (1,5%) більше, ніж у квітні. За рік вартість молока тривалого зберігання зросла на 7,35 грн. (+16%).

У свою чергу молоко “Яготинське” молоко жирністю 2,6% на сьогоднішній день коштує 40,12 грн за л, що на 30 копійок дорожче, ніж місяць тому.

Тверді сири в українських торговельних мережах у середньому коштують 628,82 грн/кг. У порівнянні з квітнем продукт у середньому подорожчав на 8,95 грн, та майже на 195,75 грн, у порівнянні з травнем минулого року.

В Україні оновили ціни на молочну продукцію

Вершкове масло коштує в середньому 386,88 грн/кг. Продукт зріс у ціні на 43,94 грн (11,4%), порівнюючи з травнем 2022 року. Вершкове масло “Яготинське” 73% жирності, станом на 11 травня коштує 69,88 грн/кг.

Ціна на вершки стерилізовані залишилася незмінною на рівні 144,45 грн/кг, у порівнянні із квітнем. За рік продукт додав у ціні 34,57 грн. (+23,9%).

Щодо цінників на сметану, то у травні сметана “Президент” 15% жирності в середньому коштує в супермаркетах 39,95 грн за 350 г. Вартість сметани “Простоквашино” 20% жирності становить 42,50 грн за 340 г.

За словами аналітиків, підвищення цін на більшість молочних продуктів в Україні за останній рік може бути пов’язане із продовольчою інфляцією.

Більше підвищення цін на молочну продукцію в перспективі малоймовірне через слабкий попит на внутрішньому ринку, зменшення кількості споживачів внаслідок еміграції та зниження купівельної спроможності громадян та скорочення їх доходів в умовах війни.

Ще новини України: Завищені ціни на продукти – кому і як поскаржитися