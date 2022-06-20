В Україні оновлено перелік територіальних громад в зоні бойових дій: хто отримає виплати

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11 червня

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень. Про це заявили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Громади в переліку

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади:

Донецької (66);

Харківської (51);

Дніпропетровської (7);

Луганської (37);

Запорізької (51);

Херсонської (49);

Миколаївської (23);

Сумської (15) областей.

Загалом у переліку наразі 300 громад.

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими; території, що перебувають в оточенні (блокуванні); території, на яких тривають активні бойові дії.

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