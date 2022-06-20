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В Україні оновлено перелік територіальних громад в зоні бойових дій: хто отримає виплати

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Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11 червня

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень. Про це заявили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Громади в переліку

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади:

  • Донецької (66);
  • Харківської (51);
  • Дніпропетровської (7);
  • Луганської (37);
  • Запорізької (51);
  • Херсонської (49);
  • Миколаївської (23);
  • Сумської (15) областей.

Загалом у переліку наразі 300 громад.

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті.

В Україні оновлено перелік територіальних громад в зоні бойових дій: хто отримає виплати

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

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