В Украіні з’явилася ще одна категорія пільговиків: хто отримає додаткові виплати від держави

В Україні розширено список отримувачів пільг. Відтепер право на додаткові виплати від держави матимуть добровольці, що служать в теробороні, та члени їхніх сімей

Кабмін назвав випадки, в яких ці пільговики матимуть право на додаткові соціальні гарантії від держави.Про це овідомила прес-служба Мінветеранів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, добровольців сил тероборони прирівняють до учасників бойових дій. Отже, внаслідок отримання поранення та інвалідності під час виконання військового обов’язку вони матимуть право на такі самі виплати, що й учасники ЗСУ, які постраждали у ході військових дій.

“Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії рф проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу”, – пишуть у повідомленні.

Крім одноразової допомоги при загибелі добровольця тероборони, члени його сім’ї також матимуть право на всі пільги, котрі встановлені державою для членів сімей загиблих учасників бойових дій.

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