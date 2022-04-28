В Україні оновлено перелік регіонів, жителі яких зможуть отримувати матеріальну допомогу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поновило перелік громад у зонах бойових дій, що потрапили до окупації. Жителі цих регіонів зможуть отримувати матеріальну допомогу від держави нарівні із внутрішньо-переміщеними особами

Оновлений список населених пунктів опубліковано на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В яких регіонах жителі зможуть отримувати матеріальну допомогу

На сьогоднішній день від російської агресії страждають мешканці восьми областей.

На Дніпропетровщині в окупацію потрапили дві громади Криворізького району.

Громади Донецької та Луганської областей перебувають у цьому списку у повному складі. Це означає, що з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на території громад цих областей, отримають грошову допомогу від держави.

На Херсонщині окуповано 49 територіальних громад.

У Миколаєві у скрутному становищі через армію РФ перебувають чотири територіальні громади.

На Одещині окупанти оточили 1 територіальну громаду.

Вже з 1 травня всі внутрішньопереміщені особи, зареєстровані на території громад вищезгаданих областей, почнуть отримувати грошову допомогу від держави (3000 грн. на дорослу та 2000 грн. на дитину). Також на державні виплати можуть претендувати мешканці 51 громади у Харківській області та 49 громад у Запоріжжі.

Як відомо, із травня отримувати виплати через “Дію” зможуть лише громадяни з регіонів, де ведуться бойові дії, або ті, у регіоні яких бойові дії припинилися, але майно громадян постраждало.

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