Виплати вимушеним переселенцям в Україні скасують – кому перестануть виплачувати грошову допомогу

Українцям, які повернулися додому після вимушеного від’їзду з рідної країни через напад РФ, перестануть виплачувати грошову допомогу

Про це у ефірі національного телемарафону розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Сьогодні.

За її словами, виплати припиняться з травня.

“Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так ось таким людям виплати припинятимуться з травня”, — розповіла чиновниця.

Втім, як зазначила Марина Лазебна, грошову допомогу продовжать отримувати ті українці, на землях яких продовжуються активні бойові дії, через які люди не можуть повернутись додому, і ті, у кого пошкоджено майно.

Наприклад, умовно кияни, у яких не зруйнований будинок, перебувають у Львові, то їм виплати з травня зупинять, навіть якщо вони й надалі прагнутимуть залишатися там.

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Фінансова допомога буде спрямована на надання послуг людям, які вимушено поїхали зі своєї країни. Зокрема, для допомоги українцям ці кошти вкладатимуться у:

житло;

школи;

лікарні;

дитячі садки.

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