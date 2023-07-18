В Україні очікується зростання цін на продукти – прогноз експерта

Здорожчання електроенергії та пального від 1 липня призведе до нового зростання цін на продукти. Що прогнозує експерт

Передусім ціни зростуть на продукти промислової переробки та тваринництва.

Про це розповідає директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Юрій Луценко, інформує НСН.

Експерт каже, що збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (на 1,9% проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Крім того, припинилося зменшення цін на цукор.

“Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального від 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва”, – підсумував експерт

В Україні очікується зростання цін на продукти

Як відомо, в Україні подешевшали лохина та малина. Ягоди впали у ціні на 27% через стрімке зростання пропозиції на закупівельну активність переробних підприємств.

Раніше ми повідомляли, лікар назвав популярний препарат в Україні, який активно продається і рекламується, але нічого не лікує

Біфрен (фенібут, нообут, ноофен) – одні із найпопулярніших препаратів в Україні. Їхні продажі в країні б’ють рекорди. Люди купують ці ліки, щоб “позбутися тривоги”.

Чому цей препарат не працює, розповів невролог із Києва Давид Щербина.

Чому фенібут не працює?

Препарат Фенібут синтезували ще у 1960 роках у Ленінграді. З того часу він активно продається та рекламується на просторах пострадянських країн.

Лікар зазначив, що за інструкцією препарат рекомендований при тривожних та астенічних станах, при безсонні, при тіках у дітей і навіть при синдромі меньєра.

Щербина зазначив, що в жодних міжнародних протоколах лікування такий препарат не згадується. У Європі та США препарат не зареєстрований та не продається (максимум можна знайти в інтернеті як БАДи).

На ресурсі PubMed є дослідження про можливу токсичність.

Препарат не проходив контрольованих досліджень.

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