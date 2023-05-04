В Україні незабаром можуть з’явитися Центри підтримки населення – що відомо

В Україні незабаром можуть з’явитись центри підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту. Що про це відомо

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

Так, центри підтримки планують створити у рамках Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Вже підготовлено проект відповідної ухвали.

Як зазначається, центри працюватимуть при військових обласних адміністраціях та їх основним завданням буде координація роботи виконавчої влади, а також громадських та волонтерських організацій щодо вирішення проблем внутрішніх переселенців, ветеранів та постраждалих від війни.

Їхню освіту ініціює Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В Україні незабаром можуть з’явитися Центри підтримки населення

Як ми писали раніше, “Нова пошта” відновила відправлення продуктів у країни ЄС. Це стало можливим після того, як уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.

Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон, тепер виглядає так:

шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники,

жувальні гумки,

хрусткі хлібці, сухарі та грінки,

готові соуси, кетчупи, гірчицю,

консерви з риби або рибної ікри (за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання).

Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон – до 10 кг.

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