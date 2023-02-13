13 лютого в Україні не будуть відключати електроенергію завдяки відносно теплій погоді та збільшенню генергації. В “Укренерго” повідомили, коли повернуть графіки відключень

В Україні завдяки відносно теплій зимі, збільшенню генерації за рахунок сонячної енергії, а також скороченню споживання вдалося наблизитись до балансу в енергосистемі. “Укренерго” 13 лютого не запровадило обмеження на споживання електроенергії. Внаслідок цього українцям обіцяють не відключати світло протягом усього дня.

Про це розповідає НСН

Проте ситуація може змінитися: якщо споживання досягне пікових позначок, “Укренерго” доведеться ввести ліміти, що миттєво призведе до повернення графіків стабілізаційних відключень.

Як повідомляють у ДТЕК, обмеження не діють у Києві, Київській та Одеській областях. Це дозволить не вимикати електроенергію протягом доби.

В Україні не будуть відключати електроенергію 13 лютого – коли повернуть графіки

Також про відсутність обмеження на споживання струму повідомили і “Полтаваобленерго”. Не планують відключати світло також у Запорізькій області. Загалом на всій території України обленерго повідомляють: графіки тимчасово не діють.

Проте ситуація може значно погіршитися вже найближчим часом. З початком будніх днів традиційно зростає споживання струму з боку промисловості та бізнесу. Внаслідок електроенергії не вистачає і для населення, доводиться запроваджувати графіки послідовного відключення світла.

Глава “Укренерго” Володимир Кудрицький зауважив, що на даний момент ремонти та відновлення енергосистеми відбуваються швидше, ніж РФ завдає нових пошкоджень. І якщо ситуація триватиме так само, ситуація покращуватиметься.

Зазначимо, що споживання електроенергії може значно знизитися після потепління. Українці перестануть опалювати свої будинки та квартири, як результат, буде легше досягти стабільного балансу в системі.

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