Українські підприємства з третьої декади січня розпочали імпорт електроенергії для власних потреб в районі 200-300 МВт. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, передає НСН.

Даний механізм дозволяє заводам легально уникати віялових відключень електроенергії.

Користуються ним в основному підприємства, для яких стабільне енергопостачання є критично важливим для виробничого циклу.

“Електроенергія імпортується за гроші споживачів. Це підприємства, де електроенергія в собівартості виробництва не вище 10%. Для них ціна на електроенергію не така критична, як загалом наявність електроенергії. У них цикл виробництва такий, що без електроенергії вони зупиняються та зазнають збитків. Наприклад, молочники. Якщо зупинити завод, у них зіпсується продукція”, – пояснив Герус

Український бізнес розпочав імпорт електроенергії – Герус

“Перші більш-менш об’ємні постачання імпортної електроенергії розпочалися 23 січня – в районі 200-300 МВт. Наскільки мені відомо, серед покупців – олійноекстракційні заводи та металургійні підприємства”, – додав Герус

Якщо бізнес імпортує електроенергію, йому гарантовано не обмежать постачання електрики на ту величину, що він купив на європейському ринку.

До того ж імпортувати електроенергію виходить вигідніше, ніж працювати на дизель-генераторах, сказав Герус.

“Собівартість електроенергії на дизелі – 20 грн за кВт-годину, в ЄС електроенергія коштує близько 5 грн за кВт-годину. Якщо бізнес працює на генераторі, він не платить за розподіл електроенергії, а якщо імпортує – платить. Однак навіть з платою за розподіл кінцева вартість імпортованої електрики все одно є приблизно удвічі нижчою, ніж з генератора”, – сказав він

Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак з боку Росії в Україні суттєво пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. В результаті виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання.

З осені 2022 року в Україні тривають віялові відключення електроенергії на всіх вільних територіях.

Національний банк прогнозує, що дефіцит електроенергії в Україні через російські обстріли зберігатиметься щонайменше до кінця 2024 року.

Раніше ми писали: