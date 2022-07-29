В Україні хочуть спростити процес бронювання мобілізованих

Європейська бізнес асоціація звернулая до українського уряду з проханням спростити процес бронювання мобілізованих. Бізнес невдоволений строками процедури та затягуванням оформлення документів

Європейська бізнес асоціація (ЕВА) днями звернулася до українського уряду з проханням переглянути існуючу процедуру бронювання найманих працівників від мобілізації. У ЕВА наголосили, що органи влади затягують процес бронювання до 5-6 тижнів, що ставить бізнес у дуже некомфортні умови. Адже підприємці зазвичай планують свою діяльність на строк не довше 1-2 тижнів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo

Як пояснила ЕВА у своєму прес-релізі, процедура сповільнилася у травні через неможливість виконання окремих її положень. Тож зараз час погодження бронювання відповідальними за це питання відомствами займає до півтора місяці. Через те, що керівникам підприємств доводиться так довго очікувати остаточного рішення, виникають складнощі із плануванням робочого процесу. Адже роботодавці просто не знають, на кого зі своїх працівників можуть розраховувати.

Труднощі у вітчизняних підприємців виникають і через формат документу про бронювання та дозвіл на виїзд заброньованих працівників з метою залагодження виробничих питань. До того ж заброньовані на початку війни особи будуть звільнені від мобілізації лише до вересня, адже бронювання наразі проводиться на строк до 6 місяців.

За інформацією представників вітчизняного бізнесу, у Кабміні вже готуються внести зміни до положення про бронювання військовозобов’язаних №194. Тож Європейська бізнес асоціація попрохала урядовців врахувати кілька її пропозицій щодо вдосконалення цієї процедури. Зокрема:

дозволити бронювання працівників, що є військовозобов’язаними, але не проходили військову службу;

зафіксувати строк бронювання «на 6 місяців», а не як зараз – «до 6 місяців»;

встановити більш чіткі часові рамки, в які буде відбуватися погодження бронювання, а також оформлення відповідних виписок та наказів;

скасувати правило щодо повторного завірення документів про бронювання у територіальних центрах комплектування;

дозволити роботодавцям бронювати до 70% своїх працівників без потреби укладання мобілізаційних завдань;

перевести процес бронювання у цифровий формат та створити єдиний реєстр заброньованих осіб.

У ЕВА сподіваються, що уряд прийме до уваги викладені вище пропозиції та сформує процедуру, яка спростить роботу бізнесу у складний військовий час.

Мобілізація в Україні — що таке бронювання працівника і для чого воно потрібне