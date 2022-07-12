Що таке бронювання працівника та навіщо воно потрібне? З введенням воєнного стану та оголошенням загальної мобілізації в Україні чимало підприємств усвідомили необхідність збереження власного персоналу на робочих місцях.

Співробітники деяких організацій, установ та підприємства можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Наказ діє протягом 6 місяців.

Подробиці розповідає NNS з посиланням на офіційний портал КМДА.

Відповідно до закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (ст. 25), бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань. Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Як бронювати працівників

У постанові Кабміну №194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану” (зі змінами та доповненнями внесеними постановою КМУ № 218) вказаний порядок бронювання військовозобов’язаних. Цей порядок стосується бронювання працівників за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань.

Також постанова поширюється й на уповноважені банки, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду (регулюється Національним банком України).

З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час орган державної влади, інший державний орган видає військовозобов’язаному витяг з наказу Міністерства економіки.

Якщо військовозобов’язані працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, то їх обсяг бронювання визначається з урахуванням необхідності для функціонування зазначених органів в умовах правового режиму воєнного стану.

Обсяги бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, визначаються з урахуванням встановленого для них мобілізаційного завдання (замовлення).

Яких військовозобов’язаних заборонено бронювати

Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ, заборонено бронювати осіб, що мають військово-облікові спеціальності:

рядового, сержантського та старшинського складу за групами ВОС: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140. 143,144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08. 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47,49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Коли анулюється бронювання працівника

Відстрочка від призову до армії анулюється, якщо:

закінчився строк її дії;

завершилося виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, населення;

відбулася ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

сталося звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

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