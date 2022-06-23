В Україні частіше на роботу запрошують чоловіків, тоді як шукають її передусім жінки – які вакансії відкриті

В Україні на цей час спостерігається гендерний дисбаланс пропозицій. Частіше на роботу запрошують чоловіків, тоді як роботу шукають передусім жінки

Найбільше сьогодні відкритих вакансій з таких позицій, як охоронець, водій, майстер, вантажник, токар, електрик.

Засновниця кар’єрної платформи Happy Monday Анна Мазур розповіла, що на різних платформах найбільша кількість вакансій від роботодавців — за такими спеціальностями як охоронець, водій, майстер, вантажник, токар, електрик, продавець, кур’єр, касир. Серед сфер діяльності за кількістю вакансій лідирують інженерія, виробництво, логістика та ІТ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Фокус.

В Україні велика частка зареєстрованих безробітних — жінки

“Такий розподіл ілюструє сильний гендерний дисбаланс пропозицій: більшість із них розраховані на чоловіків, тоді як роботу шукають насамперед жінки — причому і за кордоном, і в Україні”, — наголосила Анна Мазур.

З посиланням на дані Держслужби зайнятості вона зазначила, що станом на 1 травня 61% офіційно зареєстрованих безробітних були жінки (173 тис. осіб) та 39% — чоловіки (110,4 тис. осіб).

Звітуючи за січень-травень, у Держслужбі зайнятості повідомили, що серед жінок рівень зайнятості скоротився з 51,2% до 50,4%, серед чоловіків — з 61,8% до 61,5%. А рівень безробіття серед жінок виріс, а серед чоловіків скоротився.

За даними кар’єрної платформи Happy Monday, на ринку праці в Україні у червні 2022 року помічені такі тенденції:

кількість вакансій складає від 22% до 40% від довоєнного рівня,

збільшується частка віддалених вакансій, так буде й надалі,

кількість претендентів перевищує кількість відкритих вакансій утричі,

кількість вакансій для фахівців із досвідом до року або без нього зменшилась на 67%,

найпотрібніші фахівці у сфері обслуговування, на виробництві та в IT.

Яких фахівців найчастіше шукають на віддалену роботу під час війни