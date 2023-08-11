Синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на вихідні. За її словами, 12 та 13 серпня в більшій частині України очікується комфортна погода, а ле в деяких регіонах очікуються грозові дощі

За попередніми прогнозами синоптиків, у серпні в Україну повернеться спека, але найближчі вихідні очікуються без температурних рекордів.

Синоптикиня Наталя Діденко у своєму Telegram-каналі дала прогноз погоди на 12 та 13 серпня, повідомляє НСН.

За її словами, у більшості областей очікується в суботу та неділю +23+28 градусів, на крайньому сході та півдні до +30 градусів.

Циклон з Чорного моря переміщуватиметься на північ, північний схід і тому найближчої ночі в східних областях, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині пройдуть дощі та прогримлять грози.

В деяких регіонах пройдуть грозові дощі – прогноз погоди на вихідні

Вдень у суботу грозові дощі залишаться на Сумщині, Чернігівщині та подекуди на Київщині. На решті території України опадів не передбачається.

У неділю в Україні буде сухо та сонячно. Очікується +25+30 градусів.

У Києві в суботу можливі дощі з грозами у північних районах столиці. Вдень до +23 градусів.

У неділю в столиці без опадів та прогнозують +24+26 градусів.

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