В Укргідрометцентрі розповіли, чи варто очікувати надходження нової хвилі пилу з Сахари

Чекати на нову хвилю пилу з Сахари до 10 квітня не варто. Наразі ситуація стабілізувалась.

Про це повідомила речник Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає НСН.

Чи варто очікувати нової хвилі пилу з Сахари – Укргідрометцентр

Наталія Птуха повідомила, що моніториться переміщення пилу по території України. З

а словами речниці Укргідрометцентру, його надходження було спричинене тим, що на той момент, 25 березня, по території Сахари проходив атмосферний фронт. Він утворив піщану бурю, відповідно було у повітря піднято достатню кількість пилу, піску, і, відповідно, склалися такі умови, що пил і пісок стали переміщуватися до території Європи, країн Балкан і україни.

“Зараз в інтернеті багато пишуть про те, що може бути знову таке. Дійсно, по території Франції чергова порція пилу надійшла до цієї країни. Але зараз на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу ми не очікуємо”, – сказала вона.

Наразі, за її словами, ситуація з цим стабілізувалась.

“До нас приходив атмосферний грозовий фронт, який ніс із собою більше вологи – хмари і опади. Перед ним було шквалисте посилення вітру. Він піднімав переважно пил та пісок нашого місцевого походження. Запиленість атмосфери, яка була від Сахари, при цьому зберігалася. Але після проходження цього атмосферного фронту і вологи, яка надійшла до території України із заходу, пил вимився з атмосфери. І зараз вже стабілізувалась ситуація”, – зазначила Птуха.

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