Кабмін змінив умови надання відпустки при народженні дитини. Зміни стосуються не самих категорій осіб, які мають право на таку відпустки, а необхідних документів для її оформлення

Про це розповідає НСН з посиланням на Юридичний Телеграм.

Право на таку відпустку при народженні дитини як і раніше мають:

чоловік жінки, що народила дитинку

фактичний батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю (але пара має спільно проживати, вести побут, мати взаємні права та обов’язки)

баба, дід або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком)

Умови надання відпустки при народженні дитини змінили – подробиці

Однак тепер, для батька дитини право на відпустку повинно підтверджуватися:

свідоцтвом про народження дитини, де вказано, що саме він є батьком малюка,

письмовою заявою матері, про те, що вони з цим чоловіком спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Так само для повнолітніх родичів дитини, що виховується матір’ю-одиначкою чи батьком-одинаком, потрібна відповідна заява.

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