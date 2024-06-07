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“Укрзалізниця” змінить графік руху електричок для економії електроенергії

Автор -
Журналіст
"Укрзалізниця" змінить графік руху електричок для економії електроенергії

“Укрзалізниця” змінить графік руху електричок через дефіцит електроенергії.

Компанія “Укрзалізниця” зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на УЗ.

Зазначається, що залізничники тимчасово внесуть зміни в графік руху приміських електропоїздів. Це необхідно для того, щоб зекономити споживання електроенергії в Україні.

“Укрзалізниця” впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно”, – пише компанія.

“Укрзалізниця” змінить графік руху електричок для економії електроенергії

"Укрзалізниця" змінить графік руху електричок для економії електроенергії

Деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях.

Як ми розповідали раніше, в Україні курсуватиме новий двоповерховий швидкісний потяг Київ – Львів. Який графік і як придбати квитки.

З Києва до Львова поїзд курсуватиме по середах, п’ятницях та неділях (перший рейс – 9 червня), а зі Львова до Києва – по понеділках, четвергах та суботах (перший рейс – 10 червня).

Придбати квитки можна у додатку Укрзалізниці на сайті.

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