Компанія “Укрзалізниця” зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на УЗ.

Зазначається, що залізничники тимчасово внесуть зміни в графік руху приміських електропоїздів. Це необхідно для того, щоб зекономити споживання електроенергії в Україні.

“Укрзалізниця” впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно”, – пише компанія.

“Укрзалізниця” змінить графік руху електричок для економії електроенергії

Деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях.

Як ми розповідали раніше, в Україні курсуватиме новий двоповерховий швидкісний потяг Київ – Львів. Який графік і як придбати квитки.

З Києва до Львова поїзд курсуватиме по середах, п’ятницях та неділях (перший рейс – 9 червня), а зі Львова до Києва – по понеділках, четвергах та суботах (перший рейс – 10 червня).

Придбати квитки можна у додатку Укрзалізниці на сайті.

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