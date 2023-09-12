«Укрзалізниця» анонсує щоденне залізничне сполучення між Києвом і Херсоном з 23 вересн. Також збільшиться кількість рейсів на півдні України

Про це розповіли в «Укрзалізниці», інформує НСН.

Так, на додачу до поїзда №101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, який курсує через день, з 23 вересня запустять безпересадкову групу вагонів Київ — Херсон.

Вона буде частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв та курсуватиме в дні, коли не їздить рейс №101/102.

Потяг №217/218, як і раніше, відправлятиметься з Києва по непарних днях о 21:33. У Миколаїв він прибуватиме о 07:07 наступного дня, а у Херсон — о 09:06.

«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди Київ — Херсон, а також збільшує кількість рейсів на півдні

Зворотно з Херсона по парних днях поїзд вирушатиме о 19:43. У Києві він буде о 07:21 ранку наступного дня.

Окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва.

Поїзд №219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, а прибуватиме на станцію Миколаїв-Вантажний о 12:40. Зворотно він вирушатиме о 16:20. Поїзд курсуватиме по парних днях з 24 вересня.

Квитки на ці рейси поступово стануть доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Як відомо, 19 листопада 2022 року до Херсона прибув перший з початку повномасштабного вторгнення росії потяг із Києва. Його пасажирів зустрічали з музикою, оплесками та квітами.

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