Для деяких українців Укрзалізниця ввела нову послугу – як скористатися

На тлі обурень пасажирів Укрзалізниця ввела послугу замовлення спеціального вагона для людей з інвалідністю. Тепер вона активована в застосунку залізничного перевізника

Що передбачає ця послуга розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

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Почати потрібно з того, що така послуга вже існувала раніше в переліку компанії, але людям з інвалідністю було вкрай важко нею скористатися.

Наприклад, нещодавно трапився випадок, коли волонтер Юрій Степанець декілька днів поспіль не міг отримати свій квиток на спец вагон.

Юрій перебував в Одесі та збирався до Києва у справах. Придбати квиток для людини з інвалідністю можна лише в касах, а онлайн можна переглянути кількість доступних місць.

Чоловік подзвонив на гарячу лінію Укрзалізниці, щоб замовити послугу, проте йому сказали звертатися безпосередньо в касу. Оператор повідомив, що каси на вокзалах працюють цілодобово.

Діставшись того ж дня на вокзал, Юрій виявив, що каса для людей з інвалідністю зачинена. На іншій касі йому повідомили, що придбати квиток у спецвагон можна лише до 20:00.

Наступного дня він приїхав о 18:00, але працівники вокзалу сказали, що потрібно було до 17:00, тому що “Київ не прийме заявку”. Але після розмови з начальником каси йому видали квиток за кілька хвилин.

Як замовити квиток у спецвагон

На сайті “Укрзалізниці” та в мобільному застосунку активовано сторінки з замовлення спецвагона. Не менше ніж за три дні до виїзду пасажир повинен заповнити онлайн-форму з відповідними даними.

Для деяких українців Укрзалізниця ввела нову послугу

Отримати та оплатити квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда. За потреби також можна замовити вокзального помічника.

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи чи дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

До речі, спецвагон для людей з інвалідністю – це те саме купе, але розширене та на одну особу.

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