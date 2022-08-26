Українці зможуть платити за електроенергію вдвічі менше – що для цього потрібно

З 1 вересня в Україні зміняться платіжки за електроенергію. В них з’явиться нова графа із зазначенням показань лічильників, із яких розраховують вартість комунальної послуги. Як українці зможуть платити за електроенергію менше

У українців буде можливість платити за електроенергію менше, встановивши багатозонні лічильники.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Введені нові вимоги до постачальників електроенергії, але тариф на електрику залишається незмінним. Українці мають платити по 1,44 грн за кВтгодину у тому випадку, якщо вони витрачають до 250 кВт/год та 1,68 грн – якщо використовують більше 250 кВт/год.

Українці зможуть заощаджувати, якщо встановлять багатозонні лічильники на електроенергію. Експерти запевнили, що прилади вартістю від 2200 грн окупляться протягом одного-двох років. З двозонним лічильником, які часто використовують за кордоном, можна буде платити: повний тариф з 7.00 до 23.00 та половину від діючого тарифу – з 23.00 до 7.00.

Якщо використовувати енерговитратні прилади (посудомийку, пральну машину, електрочайник) вночі, платити за електроенергію можна значно менше.

Є варіант встановити тризонний лічильник. З ним економитимуть сім’ї, які використовують багато електрики (наприклад, власники електричних котлів). Тарифи будуть такими:

повний тариф з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 та з 22.00 до 23.00;

0,4 тарифу з 23.00 до 7.00;

1,5 тарифу з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00.

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