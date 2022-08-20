Українці можуть отримати по 6600 гривень за новою програмою допомоги – хто має право на виплати

Благодійна організація ADRA Ukraine продовжує допомагати українцям, які постраждали від війни, сплачуючи по 6600 гривень на кожного зареєстрованого у програмі
Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на сайт організації, передає NNS
Гроші можуть отримати такі категорії:
- діти-сироти та напівсироти;
- багатодітні сім’ї;
- сім’ї з дітьми, які виїхали з регіонів ведення активних бойових дій чи все ще перебувають там;
- вагітні жінки та ті, що годуть;
- жінки/чоловіки, які самостійно виховують дітей;
- особи з інвалідністю віком від 50 років;
- особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями, пораненнями внаслідок бойових дій.
Також допомога доступна не у всіх регіонах. Гроші виплачуються тим, хто перебуває чи перебував у таких областях:
- Київська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Миколаївська
- Донецька
- Луганська
- Запорізька
- Житомирська
- Чернігівська
Заявки на отримання допомоги приймаються за номером 067-333-17-52. При цьому інших способів подання заявок немає.
Після того, як оператор прийме від вас заяву, вам потрібно буде надіслати свої документи до чат-бота в Telegram або Viber.
Список необхідних документів для подання заявки має такий вигляд:
- Фото/копія документів кожного члена сім’ї (зокрема, перша та друга сторінки паспорта та прописка. Якщо у вас ID-картка, потрібно надіслати копію обох сторін та прописку).
- Свідоцтво про народження.
- Ідентифікаційний код.
- Документ, що підтверджує, що ви входите до категорії вразливого населення.
Якщо заявку буде прийнято, у SMS-повідомленні прийде інформація про зарахування коштів.
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