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Українці можуть отримати по 6600 гривень за новою програмою допомоги – хто має право на виплати

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Благодійна організація ADRA Ukraine продовжує допомагати українцям, які постраждали від війни, сплачуючи по 6600 гривень на кожного зареєстрованого у програмі

Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на сайт організації, передає NNS

Гроші можуть отримати такі категорії:

  • діти-сироти та напівсироти;
  • багатодітні сім’ї;
  • сім’ї з дітьми, які виїхали з регіонів ведення активних бойових дій чи все ще перебувають там;
  • вагітні жінки та ті, що годуть;
  • жінки/чоловіки, які самостійно виховують дітей;
  • особи з інвалідністю віком від 50 років;
  • особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями, пораненнями внаслідок бойових дій.

Українці можуть отримати по 6600 гривень за новою програмою допомоги – хто має право на виплати

Також допомога доступна не у всіх регіонах. Гроші виплачуються тим, хто перебуває чи перебував у таких областях:

  • Київська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Донецька
  • Луганська
  • Запорізька
  • Житомирська
  • Чернігівська

Заявки на отримання допомоги приймаються за номером 067-333-17-52. При цьому інших способів подання заявок немає.

Після того, як оператор прийме від вас заяву, вам потрібно буде надіслати свої документи до чат-бота в Telegram або Viber.

Список необхідних документів для подання заявки має такий вигляд:

  • Фото/копія документів кожного члена сім’ї (зокрема, перша та друга сторінки паспорта та прописка. Якщо у вас ID-картка, потрібно надіслати копію обох сторін та прописку).
  • Свідоцтво про народження.
  • Ідентифікаційний код.
  • Документ, що підтверджує, що ви входите до категорії вразливого населення.

Якщо заявку буде прийнято, у SMS-повідомленні прийде інформація про зарахування коштів.

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