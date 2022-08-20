Внутрішні переселенці в Україні можуть подати повторні заявки на виплати: до якого числа треба встигнути

Внутрішні переселенці, які подавали заявки на отримання виплат через “Дію” до 30 квітня, але досі не отримали свої гроші, можуть повторно подати заяву на виплати. До якого числа треба це зробити

ВПО можуть подати заявки на повторні виплати до 1 жовтня включно. Для цього внутрішні переселенці повинні звернутися до органу соцзахисту населення за своїм місцем проживання.

Так, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій було ухвалено рішення виплатити гроші всім громадянам, які подадуть заяви. Через велику кількість претендентів можливі затримки у виплатах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У разі, якщо внутрішній переселенець із квітня досі не отримав своїх грошей, для отримання допомоги йому потрібно прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Додатково потрібно надати інформацію, яка підтверджує факт подання заяви через додаток Дія раніше. Протягом 10 днів гроші таким заявникам мають сплатити на картку.

Звертатися повторно по виплати українці зможуть протягом наступних двох місяців. Нагадаємо, що грошова допомога ВПО під час війни становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, та 3000 гривень на кожну дитину чи дорослу з інвалідністю.

Переселенці отримують допомогу від українських та міжнародних організацій. Йдеться про 2200 грн протягом трьох місяців на кожного члена сім’ї.

Які виплати можуть отримувати переселенці: актуальна інформація про допомогу