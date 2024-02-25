Українці без трудового стажу можуть отримати соціальну допомогу – яка сума передбачена

Громадяни без трудового стажу можуть отримати лише соціальну допомогу. Стало відомо, яка сума передбачена таким особам

В Україні з кожним роком зростають вимоги до стажу. Якщо у 2023-му для виходу на пенсію потрібно було пропрацювати 30 років, то у 2024-му вже 31 рік. Українці без трудового стажу можуть розраховувати лише на соцдопомогу.

Якщо в українця у 60-річному віці немає необхідного страхового стажу, він зможе вийти на пенсію у 63 роки – за наявності 21 року стажу. Якщо громадянин має 15-20 років страхового стажу, виплати передбачені для нього з 65-річного віку. Про це розповідає НСН.

Українці без трудового стажу можуть отримати соціальну допомогу

Як отримати пенсію без страхового стажу

Українцям без необхідного страхового стажу надають соціальну допомогу. Її розмір перераховують кожні пів року. Враховуються загальний дохід сім’ї, в якій проживає особа похилого віку, а також її майновий стан.

Розмір допомоги дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних українців та середнім доходом на кожного члена сім’ї за останні шість місяців. Такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Таким чином, українці вказаної категорії можуть отримувати до 3028 грн.

Щоб оформити соцдопомогу, потрібно звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації, написати заяву та надати документи:

український паспорт;

номер платника податків;

довідка про страховий стаж з ПФУ;

відомості про майновий стан та доходи за пів року до дати звернення за соцдопомогою.

Як відомо, мінімальна пенсія з 1 січня 2024 року становить 2361 грн, а максимальна 23 610 грн.

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