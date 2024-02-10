Американські посадовці вважають, що без поповнення українська ППО має достатньо ракет, щоб пропрацювати до березня

Про це пише The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників, передає НСН.

За їхніми словами, мине щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність допомоги вплине на хід бойових дій. Водночас вони зазначають, що без західної допомоги «важко уявити», як Сили оборони зможуть утримувати позиції.

Співрозмовники видання переконані, що до березня Україні може бути важко проводити локальні контратаки.

Разом з тим чиновники кажуть, що росії буде складно «швидко наростити достатній потенціал для проведення масштабного наступу на сході України». Натомість росіяни можуть «незграбно і розрізнено» просуватися вперед, але з високим порогом втрат серед власних військ.

Українська ППО має запас ракет лише до березня — NYT

Ситуація з допомогою США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023 року подав до Конгресу запит на виділення 106 млрд доларів, із яких понад 61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Наступного дня, 8 лютого, Верхня палата американського Конгресу ухвалила рішення, яке уможливлює відновлення допомоги Україні — законопроєкт пропонує для країни 60 мільярдів доларів. Наступне рішення за Палатою представників.

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